Highlights e gol Bologna-Fiorentina 2-3, Serie A 2021/2022 (VIDEO)

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Bologna-Fiorentina 2-3, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Dall'Ara primo tempo vivace con Maleh a portare avanti gli ospiti e Barrow con un gol meraviglioso per il pari prima dell'intervallo. Nella ripresa punizione e rigore con Biraghi e Vlahovic, quindi Hickey la riapre ma il punteggio finale sorride ai viola. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

