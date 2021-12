Highlights Brescia-Venezia 80-69, basket Serie A1 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Gli Highlights di Germani Brescia-Umana Reyer Venezia, match valevole per la decima giornata del campionato di basket di Serie A1 2021/2022, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 80-69. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Glidi Germani-Umana Reyer, match valevole per la decima giornata del campionato didiA1, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 80-69. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Lecce-Reggina 2-0: video, gol e highlights: Due gol alla Reggina portano il Lecce momentaneamente in testa alla cla… - ParmaLiveTweet : Parma-Brescia 0-1, gli highlights della sfida del Tardini - artedabola : RT @SkySport: #Cistana manda il #Brescia in testa alla B: #Parma ko #SkySerieB - infoitsport : Video Parma Brescia 0-1: risultato, gol e highlights - 1996_Very : RT @SkySport: #Cistana manda il #Brescia in testa alla B: #Parma ko #SkySerieB -