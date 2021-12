Hellas Verona, sindrome influenzale per Barak: non ci sarà con il Venezia (Di domenica 5 dicembre 2021) Nella lista dei convocati diramata dall’Hellas Verona per la sfida di oggi pomeriggio non figura Barak a causa di una sindrome influenzale. Assente anche Gunter: per lui una lieve lesione muscolare che potrebbe costringerlo a tornare nel 2022. FOTO: Twitter Hellas L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Nella lista dei convocati diramata dall’per la sfida di oggi pomeriggio non figuraa causa di una. Assente anche Gunter: per lui una lieve lesione muscolare che potrebbe costringerlo a tornare nel 2022. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

