Hamilton vince in Arabia Saudita e raggiunge Verstappen (Di domenica 5 dicembre 2021) I due si presenteranno all'ultimo GP a pari punti in vetta al Mondiale JEDDAH (Arabia Saudita) - Lewis Hamilton vince tra mille polemiche il Gran Premio dell'Arabia Saudita e completa l'operazione ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) I due si presenteranno all'ultimo GP a pari punti in vetta al Mondiale JEDDAH () - Lewistra mille polemiche il Gran Premio dell'e completa l'operazione ...

Advertising

KMassy04 : Lewis Hamilton vince il gp DELL'ARABBIA SAUDITA?????? #Hamilton #SkyMotori #GPArabiaSaudita - StraNotizie : Gp Arabia Saudita, Hamilton vince e aggancia Verstappen in vetta al mondiale - Ivan__soli : #hamilton vince il #GPArabiaSaudita perché lo fanno passare... Come sempre - alexsecchi83 : RT @P300it: F1 | GP Arabia Saudita 2021, gara: Hamilton vince su Verstappen dopo un contatto e una corsa da follia storica ? di Alessandro… - Riccard72302208 : RT @arlottoak: Non chiedo molto per l’ultima gara: voglio solo quella merda di verstappen primo per tutta la gara, alla penultima curva Bot… -