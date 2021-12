Gyasi | «I tre punti erano fondamentali | peccato non averli portati a casa»

(Di domenica 5 dicembre 2021) Emmanuel, autore del momentaneo 2-0 dello Spezia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il pareggio con il Sassuolo Emmanuel, autore del momentaneo 2-0 dello Spezia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il pareggio contro il Sassuolo. STAGIONE – «Questa stagione per me è importante perché abbiamo bisogno di riconfermarci. Siamo un gruppo giovane, tanti nuovi giocatori e un nuovo mister, dobbiamo essere sempre concentrati e dimostrare di poter restare in Serie A». TIFOSI – «Il nostro pubblico ci regala tantissima energia, ci spinge sempre a dare il massimo, tornare a segnare sotto la curva Ferrovia è stata un’emozione incredibile». PAREGGIO – «Ci tenevamo tantissimo a questa partita, i treper noie dispiace non essere riusciti a portarli a ...

Advertising

sportli26181512 : Spezia-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Lo Spezia cerca punti preziosi contro il Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gyasi tre

Emmanuel, autore del momentaneo 2 - 0 dello Spezia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il pareggio con il Sassuolo Emmanuel, autore del momentaneo 2 - 0 dello Spezia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il pareggio contro il Sassuolo. STAGIONE - "Questa stagione per me è importante perché abbiamo bisogno ...... Kovalenko e. A volte la palla entra, a volte no, ma è importante anche riuscire ad arrivare ... Un punto che permette di muovere la classifica, che era ferma daturni. "Ci sono cose positive e ..."Sono fiducioso per cosa siamo stati capaci di creare. Sono convinto che segneremo molto di più se continueremo ad attaccare l'area come ho visto fare a Maggiore, Kovalenko e Gyasi. (ANSA) ...Spezia-Sassuolo 2-2. Reti: 35' Manaj (SP), 48' Gyasi (SP), 66' e 79' Raspadori (SA). SPEZIA: Provedel 5.5, Sala 6 (67' Bourabia 5), Kovalenko 6 (67' Verde 6), Manaj 6.5 (88' Colley sv), Gyasi 6.5 (76' ...