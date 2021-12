Guerra tra prof: chi vuole (di nuovo) impallinare Savona (Di domenica 5 dicembre 2021) Non svegliar Consob che dorme. Se, come pare, la Consob ha spento i fari sui mercati, l’abrasivo Francesco Giavazzi, longa manus di Super Mario, ne ha invece acceso uno sul suo presidente, Paolo Savona. Questa volta, però, il premier Draghi sembra non apprezzare l’esuberanza del suo vispo factotum sul quale, a Palazzo, tutti scherzano per il peculiare vezzo – rischioso in tempi di pandemia – di cercarsi continuamente il naso con le dita. Dal canto suo, Mario Draghi invece apprezza l’attuale presidente della Consob non solo per la serietà e la competenza, ma anche perché al tempo fu proprio Savona a mettere più di una buona parola su di lui quando il suo conterraneo Francesco Cossiga lo picconava senza pietà definendolo “vile affarista”, salvo poi pentirsene. Giavazzi in realtà avrebbe molto da ridire anche sulla preparazione accademica del ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 5 dicembre 2021) Non svegliar Consob che dorme. Se, come pare, la Consob ha spento i fari sui mercati, l’abrasivo Francesco Giavazzi, longa manus di Super Mario, ne ha invece acceso uno sul suo presidente, Paolo. Questa volta, però, il premier Draghi sembra non apprezzare l’esuberanza del suo vispo factotum sul quale, a Palazzo, tutti scherzano per il peculiare vezzo – rischioso in tempi di pandemia – di cercarsi continuamente il naso con le dita. Dal canto suo, Mario Draghi invece apprezza l’attuale presidente della Consob non solo per la serietà e la competenza, ma anche perché al tempo fu proprioa mettere più di una buona parola su di lui quando il suo conterraneo Francesco Cossiga lo picconava senza pietà definendolo “vile affarista”, salvo poi pentirsene. Giavazzi in realtà avrebbe molto da ridire anche sulla preparazione accademica del ...

