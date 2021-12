Grosseto-Pescara, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 5 dicembre 2021) La diciassettesima giornata del Girone B di Serie C vedrà uno scontro interessante: Grosseto–Pescara. La sfida è in programma allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. Le due squadre vivono situazioni di classifica assai differenti, con ben nove punti di differenza. Il Grosseto è penultimo in classifica ed è il peggior attacco del girone; l’ultima uscita ha visto però la squadra di Magrini superare il Siena fuori casa per 3-1, dimostrando grande carattere. Adesso la sfida al Pescara, avversario tutt’altro che semplice; i ragazzi allenati da Auteri sono infatti sesti in classifica e in piena corsa per i playoff. Le ultime prestazioni sono state sottotono, con tre sconfitte e due pareggi nelle precedenti cinque partite. La squadra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) La diciassettesima giornata del Girone B diC vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Carlo Zecchini di, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. Le due squadre vivono situazioni di classifica assai differenti, con ben nove punti di differenza. Ilè penultimo in classifica ed è il peggior attacco del girone; l’ultima uscita ha visto però la squadra di Magrini superare il Siena fuori casa per 3-1, dimostrando grande carattere. Adesso la sfida al, avversario tutt’altro che semplice; i ragazzi allenati da Auteri sono infatti sesti in classifica e in piena corsa per i playoff. Le ultime prestazioni sono state sottotono, con tre sconfitte e due pareggi nelle precedenti cinque partite. La squadra ...

Advertising

Fantacalciok : Grosseto – Pescara: diretta live e risultato in tempo reale - NotizieAbruzzo : Diretta Grosseto - Pescara: ecco dove vedere la partita in tv e streaming - spaziopescara : I convocati di mister Auteri per Grosseto Pescara: - tuttopescara1 : Grosseto, Raimo: 'Pescara non in un bel periodo ma hanno giocatori importanti' - Libero672 : RT @40mila_it: CON AUTER…evolezza … ZANON! Pre GROSSETO-PESCARA: La conferenza stampa del tecnico biancazzurro Gaetano AUTERI nel pre-parti… -