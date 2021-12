Green pass, tamponi gratis per gli studenti, ma solo per coloro che riceveranno la prima dose. La proposta del Governo alle Regioni (Di domenica 5 dicembre 2021) tamponi gratuiti per gli studenti della fascia 12-18 anni, ma solo per coloro che riceveranno la prima dose di vaccino in attesa, dunque, dell'attivazione del Green pass. Secondo Huffington Post, sarebbe questa la proposta del Governo su cui si sta lavorando nelle scorse ore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 dicembre 2021)gratuiti per glidella fascia 12-18 anni, mapercheladi vaccino in attesa, dunque, dell'attivazione del. Secondo Huffington Post, sarebbe questa ladelsu cui si sta lavorando nelle scorse ore. L'articolo .

Advertising

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - VittorioSgarbi : Ecco i paradossi del “Green Pass”. - zsclionsfan : RT @byoblu: Green pass come garanzia per la ripartenza economica? In realtà sono diversi gli allarmi lanciati dalle associazioni di categor… - AlexS8338 : RT @RItaliaN21: Report di El Pais: “Il 40% di vaccinati contrae l’infezione e la trasmette. Il Green Pass non ha alcun vantaggio”: https://… -