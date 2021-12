GP Jeddah: il motore Mercedes è “spompato”? (Di domenica 5 dicembre 2021) Le qualifiche del GP di Jeddah sorridono alla Mercedes. L’erroraccio di Max Verstappen serve la pole a Lewis Hamilton su un vassoio d’argento, con Valtteri Bottas in prima fila. Ma non è tutto rose e fiori: in Arabia Saudita l’inglese ha montato il super motore installato in Brasile, ma non sembra che abbia fatto la differenza. Cosa è successo? Nella sua analisi su Motorsport.com, Giorgio Piola fornisce una spiegazione interessante. GP Jeddah: Mercedes senza il vantaggio di motore? Nella sua analisi, il “tecnico” Piola sottolinea come la Mercedes non abbia mostrato quell’enorme vantaggio di velocità di punta che si era visto ad Interlagos. Si è parlato tanto di questo fattore, che ha comportato allo spargersi di voci tra le più disparate. La Red Bull ad esempio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 5 dicembre 2021) Le qualifiche del GP disorridono alla. L’erroraccio di Max Verstappen serve la pole a Lewis Hamilton su un vassoio d’argento, con Valtteri Bottas in prima fila. Ma non è tutto rose e fiori: in Arabia Saudita l’inglese ha montato il superinstallato in Brasile, ma non sembra che abbia fatto la differenza. Cosa è successo? Nella sua analisi su Motorsport.com, Giorgio Piola fornisce una spiegazione interessante. GPsenza il vantaggio di? Nella sua analisi, il “tecnico” Piola sottolinea come lanon abbia mostrato quell’enorme vantaggio di velocità di punta che si era visto ad Interlagos. Si è parlato tanto di questo fattore, che ha comportato allo spargersi di voci tra le più disparate. La Red Bull ad esempio ...

Advertising

FormulaPassion : #Mercedes, cambio power unit per #Bottas prima delle qualifiche di #Jeddah #F1 #SaudiArabianGP ???? - SSportNetwork : #SaturdayFever #F1 #SaudiArabianGP A #Jeddah terze #provelibere al tramonto, le #qualifiche si correranno in nottur… - infoitsport : F1, Jacques Villeneuve: 'Hamilton avrà un motore super potente a Jeddah, sembra di un altro pianeta' - zazoomblog : F1 Jacques Villeneuve: “Hamilton avrà un motore super potente a Jeddah sembra di un altro pianeta” - #Jacques… - OA_Sport : #F1 Jacques Villeneuve descrive il motore della Mercedes di Hamilton di un altro pianeta: un vantaggio enorme in vi… -