Gp Arabia Saudita | Hamilton vince e aggancia Verstappen in vetta al mondiale

Lewis Hamilton vince il Gp dell'Arabia Saudita, penultima gara del mondiale di F1, davanti a Max Verstappen agganciandolo in vetta al campionato mondiale che si deciderà tra una settimana ad Abu Dhabi. La vittoria dell'inglese della Mercedes, la 103esima in carriera, è sotto investigazione da parte dei commissari per il contatto con l'olandese della Red Bull al 38° dei 50 giri di gara. A completare il podio il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Settimo e ottavo posto per le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

