GP Arabia Saudita, Formula Uno: Sky o TV8? Ecco l'orario e la diretta tv (Di domenica 5 dicembre 2021) Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'emozionante diretta tv del GP dell'Arabia Saudita che, alle ore 18:30 italiane, prenderà il via vedendo lo spegnimento dei semafori di partenza sulla pista di Jeddah. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position, mentre alle sue spalle avrà Valtteri Bottas (compagno di scuderia alla Mercedes) e Max Verstappen terzo. Dove si potrà vedere la gara? Sarà trasmessa da Sky o passerà in chiaro su TV8? Ecco tutte le informazioni utili per chi possiede un abbonamento alla televisione satellitare e per chi, invece, attenderà che sia la tv non in pay-per-views a trasmettere l'importante corsa.

