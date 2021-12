Gorizia, morto il giornalista Demetrio Volcic: storico corrispondente da Mosca (Di domenica 5 dicembre 2021) commenta E' morto a Gorizia all'età di 90 anni Demetrio Volcic , giornalista, storico corrispondente da Mosca per la Rai. Dagli schermi della tv raccontò agli italiani il mondo oltre la Cortina di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 dicembre 2021) commenta E'all'età di 90 annidaper la Rai. Dagli schermi della tv raccontò agli italiani il mondo oltre la Cortina di ...

