Gomorra tra le serie migliori del 2021 scelte dal New York Times (Di domenica 5 dicembre 2021) Gomorra di nuovo nella prestigiosa classifica di fine anno del New York Times sui migliori show. La serie Sky Original prodotta da Cattleya già nel 2016 era stata inserita al 3ø posto nella ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021)di nuovo nella prestigiosa classifica di fine anno del Newsuishow. LaSky Original prodotta da Cattleya già nel 2016 era stata inserita al 3ø posto nella ...

Advertising

damore_marco : Ancora una volta @nytimes piazza Gomorra tra le migliori serie del 2021 (e ancora non hanno visto l’ultima!) Certo… - NapoliToday : #Cronaca Gomorra inserita tra le migliori 10 serie del 2021 dal New York Times - statodelsud : Gomorra tra le migliori serie internazionali del 2021 secondo il New York Times - Pino__Merola : Gomorra tra le migliori serie internazionali del 2021 secondo il New York Times - braciulone : RT @damore_marco: Ancora una volta @nytimes piazza Gomorra tra le migliori serie del 2021 (e ancora non hanno visto l’ultima!) Certo che ‘s… -