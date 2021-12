Gli effetti del nuovo governo tedesco sulle relazioni Ue-Cina (Di domenica 5 dicembre 2021) È passato quasi un anno da quando Angela Merkel ed Emmanuel Macron, assieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annunciavano con Xi Jinping di aver raggiunto l’intesa, dopo 7 anni e 35 round negoziali, per un accordo sugli investimenti (Cai). Era il 30 dicembre dell’anno scorso. Molto è cambiato. La cancelliera tedesca sta per cedere il testimone a Olaf Scholz, leader socialista e suo vice, ministro delle Finanze negli ultimi quasi quattro anni, e la Germania sta per salutare 16 anni di governo a guida cristiano-democratica per inaugurare una stagione “semaforo” con socialisti, liberali e verdi. Il presidente francese si prepara a una doppia sfida: il semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione europea e, in mezzo, le elezioni di aprile che diranno se rimarrà all’Eliseo per altri ... Leggi su formiche (Di domenica 5 dicembre 2021) È passato quasi un anno da quando Angela Merkel ed Emmanuel Macron, assieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annunciavano con Xi Jinping di aver raggiunto l’intesa, dopo 7 anni e 35 round negoziali, per un accordo sugli investimenti (Cai). Era il 30 dicembre dell’anno scorso. Molto è cambiato. La cancelliera tedesca sta per cedere il testimone a Olaf Scholz, leader socialista e suo vice, ministro delle Finanze negli ultimi quasi quattro anni, e la Germania sta per salutare 16 anni dia guida cristiano-democratica per inaugurare una stagione “semaforo” con socialisti, liberali e verdi. Il presidente francese si prepara a una doppia sfida: il semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione europea e, in mezzo, le elezioni di aprile che diranno se rimarrà all’Eliseo per altri ...

