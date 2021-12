Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi: “Ti voglio bene” (Di domenica 5 dicembre 2021) Oggi è il compleanno di Maria De Filippi, un anno speciale perché la conduttrice compie 60 anni. Dopo gli auguri di Silvia Toffanin a Verissimo ci sono gli auguri speciali di Pier Silvio Berlusconi. “E’ un traguardo bellissimo per la vita che tu raggiungi con la soddisfazione di tanti, tantissimi successi che hai creato e per come li hai raggiunti”. Berlusconi che rappresenta il cuore di Mediaset parla non solo per l’azienda che rappresenta ma per la televisione italiana. “Tu Maria hai inventato un modo nuovo di fare televisione, con il tuo modo diretto e asciutto sei arrivata dritta al cuore degli italiani, dei telespettatori, sei riuscita a toccare direttamente il loro cuore. Io Maria ti devo ringraziare per quello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 dicembre 2021) Oggi è il compleanno diDe, un anno speciale perché la conduttrice compie 60 anni. Dopo glidi Silvia Toffanin a Verissimo ci sono glispeciali di. “E’ un traguardo bellissimo per la vita che tu raggiungi con la soddisfazione di tanti, tantissimi successi che hai creato e per come li hai raggiunti”.che rappresenta il cuore di Mediaset parla non solo per l’azienda che rappresenta ma per la televisione italiana. “Tuhai inventato un modo nuovo di fare televisione, con il tuo modo diretto e asciutto sei arrivata dritta al cuore degli italiani, dei telespettatori, sei riuscita a toccare direttamente il loro cuore. Ioti devo ringraziare per quello ...

Advertising

Federvolley : #CompleanniAzzurri ???? ?? Facciamo tutti insieme gli #auguri ad #AlessandroMichieletto e #OresteCavuto ????????… - acmilan : Send @IsmaelBennacer your birthday wishes as he celebrates turning 24! ?? Oggi è il compleanno di Isma: gli avete… - SimoPillon : Visto il ritiro delle linee guida anti-Natale, con gli amici di @ProVitaFamiglia ci siamo recati presso la sede rom… - cristia_urbano : RT @MediasetPlay: Buon compleanno Maria! ?? Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a #Verissimo: “Potrai sempre contare su di me. Ti voglio t… - Unf_Tweet : -