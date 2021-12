Giustizia, Ue: digitalizzazione importante per operatività organi durante pandemia (Di domenica 5 dicembre 2021) Secondo il Quadro di valutazione dell’Unione europea della Giustizia del luglio scorso, la digitalizzazione della Giustizia si è rivelata particolarmente importante per mantenere gli organi giurisdizionali operativi durante la pandemia di Covid-19 e, più in generale, per promuovere sistemi giudiziari efficienti e accessibili. L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (tic) può rafforzare i sistemi giudiziari degli Stati membri e renderli più accessibili, efficienti, resilienti e pronti ad affrontare le sfide attuali e future. La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto negativo anche sui sistemi giudiziari nazionali e ha messo in luce una serie di sfide che incidono sul funzionamento della magistratura. Una ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Secondo il Quadro di valutazione dell’Unione europea delladel luglio scorso, ladellasi è rivelata particolarmenteper mantenere gligiurisdizionali operativiladi Covid-19 e, più in generale, per promuovere sistemi giudiziari efficienti e accessibili. L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (tic) può rafforzare i sistemi giudiziari degli Stati membri e renderli più accessibili, efficienti, resilienti e pronti ad affrontare le sfide attuali e future. Ladi Covid-19 ha avuto un impatto negativo anche sui sistemi giudiziari nazionali e ha messo in luce una serie di sfide che incidono sul funzionamento della magistratura. Una ...

