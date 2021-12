Giustizia, Csel: nel processo tributario udienza a distanza stenta a decollare (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Se, a differenza di altri casi, la digitalizzazione del processo tributario era tata avviata ben prima dell'irruzione del Covid, c'è qualcosa però che sembra stenti ancora a decollare, nel contesto di ‘processi 2.0': l'udienza a distanza, vale a dire una udienza in cui almeno uno dei giudici o almeno una parte processuale, sia collegato da remoto. Questa modalità, mediata da una videoconferenza non sembra aver conquistato troppo il favore dei giudici. Emerge dal dossier curato dal Csel, Centro studi enti locali per Adnkronos. I dati in possesso del dipartimento delle Finanze mostrano, infatti, che nel primo trimestre 2021 meno del 20% delle controversie si è svolto in questo modo. Nel trimestre successivo la percentuale si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Se, a differenza di altri casi, la digitalizzazione delera tata avviata ben prima dell'irruzione del Covid, c'è qualcosa però che sembra stenti ancora a, nel contesto di ‘processi 2.0': l', vale a dire unain cui almeno uno dei giudici o almeno una parte processuale, sia collegato da remoto. Questa modalità, mediata da una videoconferenza non sembra aver conquistato troppo il favore dei giudici. Emerge dal dossier curato dal, Centro studi enti locali per Adnkronos. I dati in possesso del dipartimento delle Finanze mostrano, infatti, che nel primo trimestre 2021 meno del 20% delle controversie si è svolto in questo modo. Nel trimestre successivo la percentuale si è ...

