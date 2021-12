Giustizia, Csel: 98,74% documenti in processi tributari trasmesso in via telematica (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il 98,74% della documentazione riguardante le controversie depositate nell'ambito dei processi tributari, tra gennaio e giugno 2021, è stata trasmessa attraverso il canale telematico e una udienza tributaria su quattro si è svolta in videoconferenza. Percentuale che dà la misura di quanto ormai il cartaceo sia stato quasi completamente superato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali italiane e rimanga in forma residuale soltanto come eccezione ma non regola. Emerge dal dossier curato dal Csel, Centro studi enti locali per Adnkronos al fine di misurare il grado di digitalizzazione degli ambiti del sistema Giustizia più vicini al mondo delle amministrazioni territoriali. La rivoluzione telematica nel processo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il 98,74% della documentazione riguardante le controversie depositate nell'ambito dei, tra gennaio e giugno 2021, è stata trasmessa attraverso il canale telematico e una udienzaa su quattro si è svolta in videoconferenza. Percentuale che dà la misura di quanto ormai il cartaceo sia stato quasi completamente superato nelle commissionie provinciali e regionali italiane e rimanga in forma residuale soltanto come eccezione ma non regola. Emerge dal dossier curato dal, Centro studi enti locali per Adnkronos al fine di misurare il grado di digitalizzazione degli ambiti del sistemapiù vicini al mondo delle amministrazioni territoriali. La rivoluzionenel processo ...

