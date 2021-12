Giornata mondiale del volontariato, Conte: “Eliminare ogni aggravio per il mondo del terzo settore” (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “Oggi ricorre la Giornata mondiale del volontariato. Celebriamola con un impegno concreto: il Movimento 5 Stelle si adopererà a rivedere la soluzione presentata dalla Lega di superare il regime di esclusione dell’Iva per tutti gli enti del terzo settore. Siamo disposti anche a ridiscutere l’attuale regime di disciplina, ma non possiamo trascurare che tutte le iniziative di solidarietà sociale vanno incentivate anche attraverso la semplificazione del regime contabile e le agevolazioni fiscali”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, che aggiunge: “Il principio di sussidiarietà implica anche questo: semplificare lacci e lacciuoli per tutte le associazioni che svolgono un ruolo importantissimo nell’aiuto e nel sostegno di chi si trova in difficoltà. Il Movimento 5 Stelle non vuole ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “Oggi ricorre ladel. Celebriamola con un impegno concreto: il Movimento 5 Stelle si adopererà a rivedere la soluzione presentata dalla Lega di superare il regime di esclusione dell’Iva per tutti gli enti del. Siamo disposti anche a ridiscutere l’attuale regime di disciplina, ma non possiamo trascurare che tutte le iniziative di solidarietà sociale vanno incentivate anche attraverso la semplificazione del regime contabile e le agevolazioni fiscali”. Così il leader del M5S Giuseppe, che aggiunge: “Il principio di sussidiarietà implica anche questo: semplificare lacci e lacciuoli per tutte le associazioni che svolgono un ruolo importantissimo nell’aiuto e nel sostegno di chi si trova in difficoltà. Il Movimento 5 Stelle non vuole ...

Advertising

lauraboldrini : Il #5dicembre si celebra la giornata mondiale del #volontariato. Chi fa volontariato è una persona di grande gene… - TeresaBellanova : Il #5dicembre è la giornata mondiale del #volontariato. Grazie alle volontarie e ai volontari che attraverso il lor… - marcodimaio : Oggi #5dicembre è la giornata mondiale del #volontariato. Grazie a tutti i volontari che, come ha detto il nostro P… - virgoletteblog : Giornata mondiale del suolo, Legambiente: “Ogni minuto in Italia perdiamo 100 mq di terreno” #5dicembre… - Lopinionista : Giornata mondiale del volontariato, Conte: 'Eliminare ogni aggravio per il mondo del terzo settore'… -