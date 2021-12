Giornata del volontariato, Mattarella: “È una straordinaria energia civile. Con la pandemia volontari in prima fila nell’assistenza” (Di domenica 5 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Giornata internazionale del volontariato ha pubblicato un messaggio, ricordando le “numerose testimonianze di umanità e altruismo” di cui non ci si deve dimenticare. “Il volontariato è una straordinaria energia civile che aiuta le comunità ad affrontare le sfide del tempo e le sue difficoltà. Rinsalda i legami tra le persone, è vicino a chi si trova nel bisogno, riduce i divari sociali, promuove l’accoglienza e la sostenibilità”. Un valore che ha dato energia alla comunità in momenti difficili come quello del primo lockdown, un tempo in cui si è “avuto ulteriore prova dell’importanza e del coraggio dei volontari e delle loro associazioni”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica Sergionellainternazionale delha pubblicato un messaggio, ricordando le “numerose testimonianze di umanità e altruismo” di cui non ci si deve dimenticare. “Ilè unache aiuta le comunità ad affrontare le sfide del tempo e le sue difficoltà. Rinsalda i legami tra le persone, è vicino a chi si trova nel bisogno, riduce i divari sociali, promuove l’accoglienza e la sostenibilità”. Un valore che ha datoalla comunità in momenti difficili come quello del primo lockdown, un tempo in cui si è “avuto ulteriore prova dell’importanza e del coraggio deie delle loro associazioni”. ...

