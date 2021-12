Giappone, la serie “Italia contemporanea” sbarca a Tokyo (Di domenica 5 dicembre 2021) L’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo ha organizzato la presentazione della serie “Italia contemporanea”, prodotta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzata dallo studio TIWI in collaborazione con Sky Arte. Dal 6 al 10 dicembre verranno proiettati i quattro filmati (sottotitolati in inglese) al confine fra lo spazio espositivo dell’Istituto e lo spazio pubblico della città, un punto in cui, tramite la piazzetta antistante, la città stessa sembra insinuarsi all’interno dell’edificio. Nella serie, il critico e giornalista Nicolas Ballario guiderà il pubblico alla scoperta di opere note e meno note sparse in tutta Italia attraverso i quattro video tematicamente divisi: “Metropoli” dedicato ai musei delle grandi città; “Open air” ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 dicembre 2021) L’Istitutono di Cultura diha organizzato la presentazione della”, prodotta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzata dallo studio TIWI in collaborazione con Sky Arte. Dal 6 al 10 dicembre verranno proiettati i quattro filmati (sottotitolati in inglese) al confine fra lo spazio espositivo dell’Istituto e lo spazio pubblico della città, un punto in cui, tramite la piazzetta antistante, la città stessa sembra insinuarsi all’interno dell’edificio. Nella, il critico e giornalista Nicolas Ballario guiderà il pubblico alla scoperta di opere note e meno note sparse in tuttaattraverso i quattro video tematicamente divisi: “Metropoli” dedicato ai musei delle grandi città; “Open air” ...

Advertising

Upupa234 : @H0RIZVN Speriamo che adesso investano più soldi visto che la serie sta avendo successo in Giappone - Pignottone : @CottarelliCPI Siamo passati da BBB- a BBB. In termini calcistici è come passare dalla terza alla seconda categor… - Moto_it : Con tutti gli aggiornamenti visti sulla serie 500, distribuita in Europa, si rinnovano anche le versioni 400 per il… - Mariocastle_it : ?? Oggi (venerdì) alle 15:00 inizieremo #TomatoAdventure su #Twitch, il precursore di Mario & Luigi sviluppato da Al… - vore_yibo : È proprio una serie coi controcazzi auguro a kohske una pronta guarigione perché devo andare in Giappone a baciarle le mani -