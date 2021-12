Gianna Nannini | il viaggio senza ritorno | “Non sto più bene”

Leggi su topicnews

(Di domenica 5 dicembre 2021) La cantautricee il, ha rivelato di non stare: ecco il motivo, i dettagli della vicenda Una delle figure più longeve della musica rock in Italia è rappresentata dalla cantautrice e musicista italiana, classe 1954, nel corso della sua vita si è distinta sulla scena musicale per la sua voce dal timbro graffiante che l’hanno resa una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale italiano. Ella prima di divenire una grandissima cantautrice, scoperta da Mara Maionchi e Claudio Fabi, lavorava in una fabbrica. Un episodio dovuto ad un incidente sul lavoro le causò il distacco di due falangi della mano sinistra. curiosità (foto web)Comincia a sfruttare la sua dote canora ...