GF Vip | clamoroso Katia Ricciarelli | aveva pensato alla morte La confessione

Advertising

infoitcultura : Dayane Mello, clamoroso collegamento col GF Vip: è la strategia degli autori - infoitcultura : GF Vip 6, clamoroso: passione sotto le coperte tra Miriana e il nuovo concorrente - Viola00779627 : Veramente di questo loro incontro a questo evento nella casa ne hanno parlato più volte, ma ad Alfonso interessavan… - infoitcultura : 'Ti sei avventato su di lei', clamoroso al 'GF Vip'. La scena che ha mandato Signorini su tutte le furie - LucaFerre4 : @GiusCandela Comunque ha del clamoroso è la prima volta il Grande Fratello vip vince di venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Vip clamoroso

ultimaparola.com

... nella casa del GFla scorsa notte è stata un turbinio di musica, balletti e baci! Quello tra Sophie e Gianmaria è stato il piùquanto il più atteso dal "playboy della mutua" che per ...Le chicche di gossip di Casa Chi evidenziano delle novità sull'ingresso di nuovi concorrenti del Grande Fratello: sicuramente gli autori stanno cercando due maschi alfa dopo il"flop" di Gianmaria Antinolfi che si è dimostrato un vero 'orsacchiotto'. Nuovi concorrenti del Grande Fratello: ...LEGGI ANCHE: GF Vip, Soleil accusa Alex: per lei quel comportamento è inaccettabile e scoppia il litigio. Gf Vip 6, novità per Soleil: potrebbe succedere subito dopo la fine del ...Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: maschi alfa in Casa per sostituire due vipponi "uscenti"? Ecco tutte le ultime novità.