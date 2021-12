GF Vip 6, Francesca Cipriani: “Mi fa vomitare”. Cos’è successo – VIDEO (Di domenica 5 dicembre 2021) Esplode una nuova bomba al GF Vip 6: tutta colpa di un pranzo. Francesca Cipriani sbotta contro Jessica Selassié Al GF Vip 6 esplode una nuova bomba tra Jessica Selassié, Francesca Cipriani e Manila Nazzaro. La maggiore delle Selassiè era impegnata ai fornelli quando le due gieffine, Francesca e Manila, l’hanno attaccata. “Sta mettendo tutta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Esplode una nuova bomba al GF Vip 6: tutta colpa di un pranzo.sbotta contro Jessica Selassié Al GF Vip 6 esplode una nuova bomba tra Jessica Selassié,e Manila Nazzaro. La maggiore delle Selassiè era impegnata ai fornelli quando le due gieffine,e Manila, l’hanno attaccata. “Sta mettendo tutta L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip: Valeria Marini è invidiosa di mia figlia dice la madre di Francesca Cipriani - #Grande… - sfenty2 : Eh come va cerco a volte di sdrammatizzare ma dentro di me cerco di divertirmi ma però Francesca cipriani gf vip - occhio_notizie : “Fai qualcosa di non piccante, io non posso mangiarlo! L’ho fatto scrivere anche nel foglio, se lo mangio mi portan… - IsaeChia : #GfVip 6, Clarissa Selassié sbotta dopo le polemiche per la cena etiope organizzata da Jessica Selassié Francesca… - Clalblanca : RT @_LauraMa_: E con la cena etiope abbiamo capito quanto alcuni siano provincialotti capaci solo a sparlare (ho detto Manila e Francesca?)… -