Getafe-Athletic Bilbao Liga | lunedì H 21 00 | formazioni | quote | pronostici La giornata si chiude al Coliseum

Advertising

infobetting : Getafe-Athletic Bilbao (Liga, lunedì H 21.00): formazioni, quote, pronostici. - cassapronostici : Pronostico Getafe – Athletic Club Bilbao: Padroni di casa in cerca di punti salvezza! -

Ultime Notizie dalla rete : Getafe Athletic

Infobetting

La partita promette quindi equilibrio e spettacolo; chi staccherà il pass per la finalissima? LUNEDI 6 DICEMBRE 2021 ore 21:00 Liga 16a Giornata:vsBilbao Telecronaca: Federico Zanon ...Solamente contro il Real Madrid (sei gol in 16 partite) e l'Bilbao (sei reti su 13 gare) l'... 1N); solamente contro il(3V, 1N) ha disputato più partite senza perdere nella massima ...Advertisement Athletic did not win at the Santiago Bernabéu and did not even draw, but it did come back after three games in which it had lowered its level. Real Madrid was better in the first twenty ...Athletic Bilbao 2, Granada 2 Alaves 1, Celta Vigo 2 Valencia 1, Rayo Vallecano 1 Mallorca 0, Getafe 0 Villarreal 1, Barcelona 3 Betis 3, Levante 1 Espanyol 1, Sociedad 0 Cadiz 1, Atletico 4 Madrid 2, ...