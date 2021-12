Getafe - Athletic Bilbao | benvenuti agli ' Under Games'

(Di domenica 5 dicembre 2021) Per archiviare il sedicesimo turno di Liga manca solo un match, quello tra. Due squadre che hanno bisogno di punti rispettivamente per la salvezza e per rilanciarsi in chiave ...

Advertising

by_the_pool : RT @infobetting: Getafe-Athletic Bilbao (Liga, lunedì H 21.00): formazioni, quote, pronostici. - infobetting : Getafe-Athletic Bilbao (Liga, lunedì H 21.00): formazioni, quote, pronostici. - cassapronostici : Pronostico Getafe – Athletic Club Bilbao: Padroni di casa in cerca di punti salvezza! -

Ultime Notizie dalla rete : Getafe Athletic

Per completare la sedicesima giornata del massimo campionato spagnolo (Liga) manca un solo risultato, quello del match in programma lunedì sera traBilbao. Due formazioni che hanno assoluta necessità di far punti chi per salvarsi (i madridisti) e chi per rilanciarsi in chiave Europa (il team basco).Bilbao, il ...Per archiviare il sedicesimo turno di Liga manca solo un match, quello traBilbao. Due squadre che hanno bisogno di punti rispettivamente per la salvezza e per rilanciarsi in chiave Europa.MADRID (AP) - Results from Spanish football: ...Muniain e compagni nelle otto partite esterne finora giocate in Liga hanno chiuso con pochissimi gol segnati e subìti ...