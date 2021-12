Germania: Prodi, 'da nuovo Governo Italia non avrà problemi' (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Con il nuovo Governo in Germania per l'Italia non cambierà "niente. È abbastanza in linea con il Governo precedente, ha il programma più filo-europeo del dopoguerra della Germania". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Raitre. "Anche loro -ha aggiunto l'ex premier- hanno i loro problemi, perchè hanno il cancelliere socialdemocratico e il ministro dell'Economia che è liberale, qualche mediazione la dovranno trovare, però l'hanno studiata e vedendo quello che hanno studiato noi non dovremmo avere problemi". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Con ilinper l'non cambierà "niente. È abbastanza in linea con ilprecedente, ha il programma più filo-europeo del dopoguerra della". Lo ha affermato Romano, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Raitre. "Anche loro -ha aggiunto l'ex premier- hanno i loro, perchè hanno il cancelliere socialdemocratico e il ministro dell'Economia che è liberale, qualche mediazione la dovranno trovare, però l'hanno studiata e vedendo quello che hanno studiato noi non dovremmo avere".

