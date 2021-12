Gentiloni | “Fitch conferma che l’Italia va nella giusta direzione”

(Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA – “La decisione di” di alzare il rating dela BBB da BBB- “il fatto chesta andando. Il livello di crescita mostra cheè tra i Paesi che stanno crescendo di più – credo che solo la Francia crescerà di più quest’anno – e anche nel 2023 è prevista una crescita intorno al 2,5%: una cosa che non accade da anni. Questa è la via maestra per uscire” dalla crisi della pandemia, “perché se hai un livello così alto di debito, la crescita è la prima via d’uscita”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo, parlando a Roma alla 7a edizione dei Med Dialogues. L'articolo L'Opinionista.

Anchevede ora il Pil in crescita del 6,2% quest'anno. È la conferma che l'Italia sta "... ha sottolineato il Commissario Ue all'Economia, Paolo. Neppure il tempo di gioire ed è ...... sia per gli investimenti che per le riforme", aggiunge. Come ha detto il ministero del Tesoro, commentando a caldo il rapporto di, il voto BBB "corona una serie di valutazioni ...ROMA - "La decisione di Fitch" di alzare il rating dell'Italia a BBB da BBB- "conferma il fatto che l'Italia sta andando nella giusta direzione. Il ...I numeri fin qui acquisiti e le previsioni per i prossimi anni al momento ci danno certezze solo sulla forza sicuramente straordinaria di una crescita di rimbalzo. Mentre sono 19 gli anni passati dall ...