(Di domenica 5 dicembre 2021) Undi 30 anni è morto dopo essere statoda un'mentre stava recuperando una fune che gli era caduta sugli scogli. L'uomo era in parete con la compagna e stava scalando una falesia in località Valletta, nel Comune di Moneglia vicino a. L'generata dalmosso lo ha fatto finire in acqua e dopo aver lottato per alcuni minuti con la forza delè stato risucchiato dalla corrente fino a sparire tra le onde.

Advertising

SkyTG24 : Genova, rocciatore travolto da onda finisce in mare e muore: il video dei soccorsi - infoitinterno : Genova, rocciatore travolto da un'onda finisce in mare e muore - simcopter : RT @rtl1025: ?? Un rocciatore di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un'onda mentre stava recuperando una fune caduta sugli scogl… - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? Un rocciatore di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un'onda mentre stava recuperando una fune caduta sugli scogl… - rtl1025 : ?? Un rocciatore di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un'onda mentre stava recuperando una fune caduta… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova rocciatore

Undi 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un'onda mentre stava recuperando una ... la coppia stava scalando una falesia in località Valletta, nel Comune di Moneglia (). L'onda ...morto, i soccorsi salvano la compagna La ragazza è rimasta a lungo bloccata sulla ... La coppia, nata in Argentina, da tempo vive a. L'incidente è avvenuto in una parete molto amata ...Il ragazzo stava scalando una parete di roccia quando, per cause che saranno accertate, è scivolato cadendo per diversi metri. Moneglia (Genova) – Tragedia questa mattina in località La Valletta a Mon ...Un rocciatore di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un'onda mentre stava recuperando una fune che gli era caduta sugli scogli. La compagna, 28 anni, è stata salvata Un rocciatore di 30 anni ...