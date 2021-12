Genoa, due positivi nello staff: febbre per Badelj ma tampone negativo (Di domenica 5 dicembre 2021) Allarme Covid in casa Genoa. Il club rossoblù ha reso noto che due componenti dello staff sono risultati positivi, e che Badelj ha avuto febbre nella notte ma con tampone molecolare negativo. “I due positivi sono esterni al gruppo calciatori – rende noto la società ligure – . Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati”. IìIl Genoa ha immediatamente contattato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative per contrastare la pandemia. I rossoblù in serata affronteranno la Juventus all’Allianz Arena, e con lo stop di Badelj salgono a nove gli indisponibili: Sturaro, Rovella, Maksimovic, Fares, Caicedo, Destro , Kallon e Criscito. ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Allarme Covid in casa. Il club rossoblù ha reso noto che due componenti dellosono risultati, e cheha avutonella notte ma conmolecolare. “I duesono esterni al gruppo calciatori – rende noto la società ligure – . Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati”. IìIlha immediatamente contattato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative per contrastare la pandemia. I rossoblù in serata affronteranno la Juventus all’Allianz Arena, e con lo stop disalgono a nove gli indisponibili: Sturaro, Rovella, Maksimovic, Fares, Caicedo, Destro , Kallon e Criscito. ...

