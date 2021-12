Genoa | Biraschi | «Penso e sono sicuro che faremo ottimi risultati»

(Di domenica 5 dicembre 2021) Davide, allenatore del, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara con la Juventus. Le dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di DAZN, Davideha analizzato così Juve-. SITUAZIONE – «Purtroppo ancora nessuno. Lavoriamo nel seguire il mister, all’inizio non è facile ma lavoriamo.che». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : #Genoa: Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hermani, Behrami, Toure, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. - SampNews24 : #Genoa, #Biraschi mette nel mirino la #Sampdoria: «Faremo ottimi risultati» - GazzettinoL : Juventus-Genoa Tra poco LE FORMAZIONI UFFICIALI GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hernani… - junews24com : Biraschi a DAZN: «Sono sicuro che faremo ottimi risultati» - - ggittoss : RT @GiovaAlbanese: #Genoa: Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hermani, Behrami, Toure, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Biraschi

TUTTO mercato WEB

Allegri(3 - 5 - 1 - 1): Sirigu;, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Behrami, Touré, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. All. Shevchenko La cronaca di Sampdoria - Lazio vedi anche Serie A, ...Allegri(3 - 5 - 2): Sirigu;, Vasquez, Bani; Ghiglione, Behrami, Badelj, Toure, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. All,: Shevchenko.Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato prima del match contro la Juventus: le sue dichiarazioni in vista del derby con la Sampdoria Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato prima del ...Davide Biraschi, laterale del Genoa, è stato intervistato da Dazn: C'è la voglia di regalare la prima soddisfazione a Shevchenko? "Sì, purtroppo ...