Gelbison-Acireale, Serie D: le probabili formazioni e dove vederla in TV (Di domenica 5 dicembre 2021) Gelbison-Acireale oggi di scena al “Morra” per la 14a giornata del campionato di Serie D girone I, a partire dalle 14.30. La capolista riceve in casa la formazione siciliana, con l’obiettivo di allungare la propria striscia di risultati positivi, meglio ancora se con una vittoria. Ecco cosa c’è da sapere sulla sfida. Statistiche e curiosità di Gelbison-Acireale La Gelbison domina la graduatoria del girone I della Serie D, dall’alto dei suoi 33 punti (10 vittorie, 3 pareggi). La formazione rossoblu, che fino a qui non ha mai perso, nelle ultime 5 giornate ha messo in fila 4 vittorie (Paternò, Real Aversa, S. Agata, Cavese), e un pareggio, maturato lo scorso weekend in trasferta sul campo del S. Agata (0-0). La squadra allenata da Esposito, al “Morra” ha fatto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021)oggi di scena al “Morra” per la 14a giornata del campionato diD girone I, a partire dalle 14.30. La capolista riceve in casa la formazione siciliana, con l’obiettivo di allungare la propria striscia di risultati positivi, meglio ancora se con una vittoria. Ecco cosa c’è da sapere sulla sfida. Statistiche e curiosità diLadomina la graduatoria del girone I dellaD, dall’alto dei suoi 33 punti (10 vittorie, 3 pareggi). La formazione rossoblu, che fino a qui non ha mai perso, nelle ultime 5 giornate ha messo in fila 4 vittorie (Paternò, Real Aversa, S. Agata, Cavese), e un pareggio, maturato lo scorso weekend in trasferta sul campo del S. Agata (0-0). La squadra allenata da Esposito, al “Morra” ha fatto ...

