GdS – Inter | Correa unica nota stonata nel pomeriggio perfetto di Roma

Leggi su intermagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) Infortunio per JoaquimduranteNuovo infortunio in casanel match contro la. A fermarsi è ancora una volta Joaquimche si è fatto male dopo un dribbling nel secondo tempo della partita contro i giallorossi. Per lui si teme un problema muscolare e la possibilità concreta di rivederlo in campo nel 2022. Il punto sugli infortunati di casa nerazzurra è fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “è uscito nel secondo tempo per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra: ora gli esami del caso, ma le probabilità che il suo 2021 sia finito qui non sono poche”. Attacco nerazzurro già orfano di Lautaro Martinez rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella sfida dell’Olimpico.“Ieri nuovo colloquio tra i ...