Gazzetta | Napoli-Atalanta è il miglior spot per promuovere il calcio italiano all’estero

(Di domenica 5 dicembre 2021), scrive ladello Sport, è ildel. L’“non può più nascondersi e siede a pieno titolo al tavolo dello scudetto”, ma ilcombatte con generosità e qualità nonostante le pesanti assenze. E infatti il pubblico del Maradona ha applaudito entrambe le squadre. “Una partita bellissima, per intensità e qualità delle giocate, con continui ribaltamenti e spettacolo vero. Bravi tutti i protagonisti perché questo è ilper promozionareil nostro, che sa offrire qualità, anche se al via ci sono solo tre italiani in campo e tutti nell’...

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, Spalletti applaude i suoi: 'partita vera' #NapoliAtalanta - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Atalanta 0-1, rete di Malinovskyi R. (ATA) - Gazzetta_it : Risultato finale, Napoli-Atalanta 2-3 - napolista : Gazzetta: #NapoliAtalanta è il miglior spot per promuovere il calcio italiano all’estero Una partita bellissima, c… - OdeonZ__ : Sacchi e la corsa scudetto: 'L'Inter è quella messa meglio. Zaniolo, si gioca in undici...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli

Suggeriamo cautela sul, devastato da una lista nera di infortuni eccellenti. Luciano Spalletti è scivolato al terzo posto, ma resta seduto al tavolo degli 'scudettabili' con pieno diritto. ...Banti (Var) lo richiama al video: le immagini evidenziano che il difendente delsfiora la palla col piede (e non col braccio) destro. Rigore cancellato.L’ucraino, scelto da Gasperini nell’undici titolare, non ha tradito le attese Con quasi tutti al rosa a disposizione, Gian Piero Gasperini, ieri, contro il Napoli, ha potuto fare ricorso a tutte le pr ...Massimo Mauro: «La Juve ha un solo modo per vincerne 10 di fila». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus ed opinionista, è stato intervistat ...