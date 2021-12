Gasperini: "Vittoria straordinaria. Il gol di Mertens poteva stroncare chiunque. Sullo scudetto..." (Di domenica 5 dicembre 2021) Nella tarda serata di ieri, dopo la Vittoria dell'Atalanta per 2-3 in casa del Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni a caldo sul match appena vinto. "Grandissimi complimenti ai ragazzi. Bella Vittoria con la Juve, questa sera ancora di più per l'alternanza del risultato, per la prestazione e per il tipo di squadra che abbiamo incontrato, molto forte. Il merito della Vittoria di questa sera è ancora maggiore", queste le prime parole di Gasperini per elogiare il fantastico momento di forma dei suoi giocatori. Un'Atalanta, ancora, da sogno, forse da scudetto, quella che ha affrontato il Napoli. Gasp, però, non vuole (ancora) sentir pronunciare quella parola: "L'ho detto in tutti i ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Nella tarda serata di ieri, dopo ladell'Atalanta per 2-3 in casa del Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, l'allenatore nerazzurro Gian Pieroha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni a caldo sul match appena vinto. "Grandissimi complimenti ai ragazzi. Bellacon la Juve, questa sera ancora di più per l'alternanza del risultato, per la prestazione e per il tipo di squadra che abbiamo incontrato, molto forte. Il merito delladi questa sera è ancora maggiore", queste le prime parole diper elogiare il fantastico momento di forma dei suoi giocatori. Un'Atalanta, ancora, da sogno, forse da, quella che ha affrontato il Napoli. Gasp, però, non vuole (ancora) sentir pronunciare quella parola: "L'ho detto in tutti i ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ??? #Atalanta, che festa per #Gasperini: il tecnico esulta con i tifosi al ritorno a Zingonia dopo la vittoria sulla… - tuttonapoli : Atalanta, Gasperini: 'Napoli molto forte, che vittoria! Quel gol di Mertens poteva stroncare chiunque...' - Sicilianodoc7 : RT @CronacheTweet: Grazie alla vittoria in casa del Napoli, l’Atalanta ha ulteriormente accorciato le distanze in classifica. Il primo post… - CronacheTweet : Grazie alla vittoria in casa del Napoli, l’Atalanta ha ulteriormente accorciato le distanze in classifica. Il primo… - junews24com : Gasperini: «La vittoria a Torino è una medaglia d’oro per noi» -