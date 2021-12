Galleria Vittoria | il costo del furto | «Danno da almeno 80mila euro»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Non è stato undi poco conto, quello che ha paralizzato -per il momento - ladella. Non è stato un episodio di basso profilo, a giudicare dai soldi che...

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora dellaa Mignanego, nella diocesi di Genova, ... Presso laSpazio Arte Petrecca a Isernia é visitabile la mostra "Dissolvenze" di Michel ...Fino all'ictus finale, il disastro della manutenzione mancata dellae la sua chiusura, che ha riportato per forza le auto su via Caracciolo. Mentre poi si sprecavano i proclami per ...Non è stato un furto di poco conto, quello che ha paralizzato - almeno per il momento - la Galleria della Vittoria. Non è stato un episodio di basso profilo, a giudicare dai soldi ...L’attuale amministrazione s’è indignata dopo aver scoperto il furto di un chilometro e mezzo di cavi del sistema di aerazione della galleria Vittoria; la vecchia ...