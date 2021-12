Galileo, lanciati con successo due nuovi satelliti (Di domenica 5 dicembre 2021) Due satelliti Galileo, il sistema europeo di navigazione e posizionamento satellitare, sono stati lanciati con successo questa mattina alle ore 1.19 (ora dell`Europa Centrale) con un razzo Soyuz decollato dal Centro spaziale della Guyana francese. Secondo quanto riporta una nota, la separazione dei due satelliti dal razzo vettore è avvenuta 4 ore dopo il lancio, a circa 22mila chilometri di altitudine. Si tratta dell`undicesimo lancio del programma Galileo, che potrà ora disporre di 28 satelliti in orbita. Attualmente è in corso la fase Leop (Launch and Early Orbit Phase) della missione, che avrà una durata di 10 giorni, e sarà poi seguita dalla collocazione nell`orbita finale dei due satelliti, quest`ultima dalla durata di 25 giorni. La delicata ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 dicembre 2021) Due, il sistema europeo di navigazione e posizionamento satellitare, sono staticonquesta mattina alle ore 1.19 (ora dell`Europa Centrale) con un razzo Soyuz decollato dal Centro spaziale della Guyana francese. Secondo quanto riporta una nota, la separazione dei duedal razzo vettore è avvenuta 4 ore dopo il lancio, a circa 22mila chilometri di altitudine. Si tratta dell`undicesimo lancio del programma, che potrà ora disporre di 28in orbita. Attualmente è in corso la fase Leop (Launch and Early Orbit Phase) della missione, che avrà una durata di 10 giorni, e sarà poi seguita dalla collocazione nell`orbita finale dei due, quest`ultima dalla durata di 25 giorni. La delicata ...

