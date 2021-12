Galileo, altri due satelliti nella costellazione (Di domenica 5 dicembre 2021) Grazie al lancio di un razzo Sojuz dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana Francese, il sistema di posizionamento satellitare europeo Galileo raggiunge quota 28 veicoli spaziali orbitali. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 5 dicembre 2021) Grazie al lancio di un razzo Sojuz dallo spazioporto di Kourou,Guyana Francese, il sistema di posizionamento satellitare europeoraggiunge quota 28 veicoli spaziali orbitali.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo tre rinvìi, il lanciatore Soyuz Vs26 è stato lanciato dal Centro spaziale della Guyana e ha portato in orbita… - ESA_Italia : La costellazione satellitare più grande d'Europa si è ulteriormente ampliata a seguito del lancio di altri due sate… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo tre rinvìi, il lanciatore Soyuz Vs26 è stato lanciato dal Centro spaziale della Guyana e ha portato in orbita altri… - franconemarisa : RT @Agenzia_Ansa: Dopo tre rinvìi, il lanciatore Soyuz Vs26 è stato lanciato dal Centro spaziale della Guyana e ha portato in orbita altri… - PaoloBMb70 : RT @ESA_Italia: La costellazione satellitare più grande d'Europa si è ulteriormente ampliata a seguito del lancio di altri due satelliti di… -