Gaia Tortora: età, altezza, peso, marito e figli, carriera della giornalista de La7

In televisione è seguitissima, merito del suo carattere cordiale e affabile che però all'occorrenza sa anche essere deciso e determinato. Gaia Tortora, figlia del celebre Enzo Tortora, ha seguito le orme del padre ed è oggi una giornalista di successo, assetata di conoscenze e curiosa, qualità determinante per chi vuole intraprendere una professione come la sua. Aveva iniziato la sua carriera appena terminati gli studi, nella redazione del telegiornale di Teleroma 56 e passando poi da emittente a emittente, Gaia Tortora è approdata nel 2005 a La7, diventandone uno dei principali volti. Uno su tutti ricordiamo la trasmissione Omnibus, di cui ha condotto diverse edizioni.

