Fritz Lang | cinque grandi film del leggendario regista tedesco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) 131 anni fa nasceva. Considerato uno dei maestri universali del cinema,è senza dubbio il più grandedesco di tutti i tempi. Con il suo stile definito da Truffaut “inesorabile” ha segnato diversientrati di diritto nell‘immaginario collettivo “Le doti deldevono essere universali: deve cioè possedere le qualità più spiccate di ogni espressione artistica. Deve avere lo sguardo del pittore per il quadro, la sensibilità per le linee dello scultore, il senso del ritmo del musicista e la concentrazione spirituale del poeta. Ma gli ci vuole anche qualcosa d’altro, una dote tutta peculiare: il senso del tempo! Per me senso del tempo significa la capacità di dare rilievo, comprimere, aggiungere intensità, mirare a uno scopo, fare centro.” Così ...