Francia, Valérie Pécresse candidata all’Eliseo per i Républicains: è la prima donna di destra moderata che corre per la presidenza (Di domenica 5 dicembre 2021) La presidente dell’Ile-de-France, la regione di Parigi, Valérie Pécresse, si è aggiudicata oggi con il 60,95% delle preferenze l’investitura per la candidatura alle elezioni presidenziali di aprile in rappresentanza del partito della destra neogollista, i Républicains. Sconfitto Eric Ciotti, il deputato che era il più a destra dello schieramento iniziale, con alcuni temi in comune con Eric Zemmour. Fra i quattro concorrenti alle primarie dei Républicains, Pécresse non era la favorita ma era la più temuta da Emmanuel Macron come avversaria. Oltre a essere la prima donna candidata della destra moderata in Francia, è senz’altro la più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) La presidente dell’Ile-de-France, la regione di Parigi,, si è aggiudicata oggi con il 60,95% delle preferenze l’investitura per la candidatura alle elezioni presidenziali di aprile in rappresentanza del partito dellaneogollista, i. Sconfitto Eric Ciotti, il deputato che era il più adello schieramento iniziale, con alcuni temi in comune con Eric Zemmour. Fra i quattro connti allerie deinon era la favorita ma era la più temuta da Emmanuel Macron come avversaria. Oltre a essere ladellain, è senz’altro la più ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia Valérie In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Dicembre: Salvini impallina B. e B. minaccia Draghi. Quirinale Qualche minuto e un altro studente italiano, Roberto Malaspina, 27 anni, viene […] Di Roberto Festa Francia Ai gollisti non piace l'ultrà Ciotti, meglio Valérie la moderata Presidenziali. La ...

Francia, un'altra donna sfiderà Macron "La destra repubblicana è tornata", esulta Valérie Pécresse. Ma rischia anche di tornare a perdere alle prossime elezioni presidenziali di primavera in Francia, con la concreta possibilità che non arrivi nemmeno al ballottaggio, come è già ...

