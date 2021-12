Francia, antirazzisti al comizio di Zemmour: scontri in sala (Di domenica 5 dicembre 2021) Incidenti al comizio di Eric Zemmour, nel primo grande appuntamento elettorale dopo l’ufficializzazione della sua candidatura alle presidenziali al parco delle esposizioni di Villepinte, fuori Parigi. Un gruppo di manifestanti antirazzisti ha fatto irruzione nella sala e ne è nato un parapiglia, le cui immagini stanno facendo il giro dei social. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 dicembre 2021) Incidenti aldi Eric, nel primo grande appuntamento elettorale dopo l’ufficializzazione della sua candidatura alle presidenziali al parco delle esposizioni di Villepinte, fuori Parigi. Un gruppo di manifestantiha fatto irruzione nellae ne è nato un parapiglia, le cui immagini stanno facendo il giro dei social. L'articolo proviene da Italia Sera.

