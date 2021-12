Francia | a Bergamo e alla Valle di Astino il premio “Paesaggio d’Europa”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 dicembre 2021) La città diha vinto il2021 (“Landscape Award of the Council of Europe”) assegnato dal Consiglioa realtà che abbiano attuato politiche di gestione delper proteggerlo e metterlo a servizio del benessere dei cittadini. L’annuncio è stato dato il 2 dicembre a Roma in una conferenza stampasede dell’Associazione Stampa estera,quale, tra gli altri, hanno partecipato il sindaco della città Giorgio Gori e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. Ilè andato in particolare al progetto che ha valorizzato ladi, dov’è stato restaurato un complesso monasteriale medievale trasformato in polo multifunzionale per i ...