Formazioni ufficiali Venezia-Verona | Serie A 2021 2022

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ledi-Hellas, sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di. Derby veneto che vede contrapposti i lagunari e gli scaligeri, entrambi reduci da due sconfitte consecutive. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di domenica 5 dicembre. Di seguito le scelte dei due allenatori. Le: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Vacca, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke.: Montipò; Casale, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Ilic; Lazovic, Caprari, Simeone. SportFace.

Spezia Sassuolo: le scelte degli allenatori per il match della 16a giornata di Serie A SPEZIA (3 - 5 - 2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca;...Commenta per primo Ledi Spezia - Sassuolo, 16a giornata di Serie A Spezia (4 - 3 - 3) : Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kovalenko, Maggiore; Nzola, Manaj, Gyasi. All. : Thiago Motta. ...Le formazioni ufficiali di Manchester United-Crystal Palace, sfida del campionato di Premier League 2021/2022: le scelte dei due tecnici.I giovani giallorossi ospitano i blucerchiati nel match dell’11^ giornata del campionato Primavera 1 Dopo la sconfitta contro l’Inter nell’ultima giornata di campionato, la Roma di Alberto De Rossi vu ...