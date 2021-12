Formazioni ufficiali Juventus Genoa: le scelte degli allenatori (Di domenica 5 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Juventus Genoa match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Juventus Genoa, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022. Juventus (4-2-3-1) – Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Bani; Ghiglione, Behrami, Badelj, Toure, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. Allenatore: Shevchenko CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1) – Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri(3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Bani; Ghiglione, Behrami, Badelj, Toure, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. Allenatore: Shevchenko CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

