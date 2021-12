Formazioni ufficiali Brescia-Monza | Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ledi, sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di. Derby lombardo di alta classifica allo stadio Rigamonti, con entrambe le squadre reduci da un successo. Fischio d’inizio fissato per le ore 16.15 di domenica 5 dicembre. Di seguito le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.