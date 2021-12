Fiumicino | cinghiale invade i porti di Claudio e Traiano | area archeologica chiusa al pubblico

(Di domenica 5 dicembre 2021) L'deidie di, sulla via Portuense a , è stataala causa di un . L'animale ha infatti invaso la zona ed è stata disposta la chiusura per ...

Advertising

Italia_Notizie : Cinghiale nell’area archeologica di Fiumicino, il parco: «Oggi chiusi, ci scusiamo per il disagio» - Lazio_TV : Niente pubblico per la giornata odierna. Intervento dei carabinieri forestali - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Fiumicino, avvistato cinghiale nel parco archeologico: chiusa l'area - statodelsud : Fiumicino, avvistato cinghiale nel parco archeologico: chiusa l’area - Pino__Merola : Fiumicino, avvistato cinghiale nel parco archeologico: chiusa l’area -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino cinghiale

Leggi anche > In un post su Facebook il Parco Archeologico di Ostia Antica fa sapere che 'a causa dell'avvistamento di unall'interno dell'area archeologica, nella giornata di oggi l'area ...Cancelli chiusi a causa di un. Succede a, nell'area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano che, per l'avvistamento di un ungulato, rimane interdetta al pubblico. L'avvistamento delA dare ...L'area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, sulla via Portuense a Fiumicino, è stata chiusa al pubblico a causa di un ...Il Parco Archeologico di Ostia Antica costretto ad interdire le due aree, che si trovano nel comune di Fiumicino ...