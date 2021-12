Firenze, no green pass multati al corteo perché senza mascherina (Di domenica 5 dicembre 2021) In occasione della manifestazione di no green pass Liberiamo l'Italia , svoltasi ieri pomeriggio a Firenze, la Digos ha sanzionato nove partecipanti perchè senza mascherina: la multa è scattata a ... Leggi su lanazione (Di domenica 5 dicembre 2021) In occasione della manifestazione di noLiberiamo l'Italia , svoltasi ieri pomeriggio a, la Digos ha sanzionato nove partecipanti perchè: la multa è scattata a ...

Advertising

LaMadreBadessa : RT @TramviaGEST: ??Da lunedì 6 dicembre sarà obbligatorio avere il Green Pass 'base' per viaggiare sulla tramvia di Firenze. ??Il Green Pass… - manuzad : RT @TramviaGEST: ??Da lunedì 6 dicembre sarà obbligatorio avere il Green Pass 'base' per viaggiare sulla tramvia di Firenze. ??Il Green Pass… - TramviaGEST : ??Da lunedì 6 dicembre sarà obbligatorio avere il Green Pass 'base' per viaggiare sulla tramvia di Firenze. ??Il Gre… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Da domani obbligo di Green Pass anche per viaggiare sulle linee della tramvia di Firenze. Gli ope… - rep_firenze : Toscana, da domani controlli sul Green Pass per chi usa bus e treni [di Valeria Strambi] [aggiornamento delle 05:17] -