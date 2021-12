Fiorentina, Italiano zoppica: lieve stiramento per il tecnico viola (Di domenica 5 dicembre 2021) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha svelato al termine della conferenza stampa tenuta al “Dall’Ara” di essersi procurato nel corso della rifinitura di ieri un lieve stiramento. L’allenatore, infatti, si è presentato alla stampa zoppicando vistosamente. “Fossi stato bene avrei giocato io oggi”, ha scherzato Italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Ildella, Vincenzo, ha svelato al termine della conferenza stampa tenuta al “Dall’Ara” di essersi procurato nel corso della rifinitura di ieri un. L’allenatore, infatti, si è presentato alla stampando vistosamente. “Fossi stato bene avrei giocato io oggi”, ha scherzato. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina, #Italiano zoppica: lieve stiramento per il tecnico viola - Noncielodicono1 : La Fiorentina è il classico esempio di come un allenatore ti può cambiare la mentalità e portare risultati.… - LaMadreBadessa : RT @qn_lanazione: La #Fiorentina vince a #Bologna: colpaccio del team di Italiano. Il nostro speciale: - _SiGonfiaLaRete : #BolognaFiorentina, il commento degli allenatori dopo la vittoria viola in trasferta. Mihajlovic: “In partita fino… - LaMadreBadessa : RT @DiMarzio: #SerieA, @acffiorentina | Le dichiarazioni di #Italiano dopo la vittoria in #BolognaFiorentina -