Fiorentina, Italiano: «Sfatata la sindrome da trasferta. Ora il salto di qualità» (Di domenica 5 dicembre 2021) “Siamo reduci da una trasferta dove pensavamo di averla già vinta e invece ci siamo ritrovati con una sconfitta, e con un dispiacere enorme. Sul 3-1 la partita l’abbiamo gestita diversamente. La squadra è stata sempre in gestione, abbiamo avuto quella concretezza che ci è mancata negli ultimi tempi lontano dal ‘Franchi’. Sono contento per i giocatori, li sentivo parlare di una sindrome da trasferta, abbiano sfatato anche questo. Ci prepariamo adesso per la prossima per vedere se possiamo fare questo salto di qualità”. Così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a Dazn, al termine del match vinto contro il Bologna. “C’è un lavoro settimanale duro. Ruotiamo spesso, tanti ragazzi che hanno fatto poco minutaggio sono stati chiamati in causa. E di questo sono ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) “Siamo reduci da unadove pensavamo di averla già vinta e invece ci siamo ritrovati con una sconfitta, e con un dispiacere enorme. Sul 3-1 la partita l’abbiamo gestita diversamente. La squadra è stata sempre in gestione, abbiamo avuto quella concretezza che ci è mancata negli ultimi tempi lontano dal ‘Franchi’. Sono contento per i giocatori, li sentivo parlare di unada, abbiano sfatato anche questo. Ci prepariamo adesso per la prossima per vedere se possiamo fare questodi”. Così Vincenzo, tecnico della, a Dazn, al termine del match vinto contro il Bologna. “C’è un lavoro settimanale duro. Ruotiamo spesso, tanti ragazzi che hanno fatto poco minutaggio sono stati chiamati in causa. E di questo sono ...

